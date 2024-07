Quatre candidatures de la Tunisie sont retenues parmi les nominés du Prix du design de l’Institut du monde arabe 2024 (IMA) dans ses trois catégories : “Talent émergent”, “Talent confirmé” et “Talent entrepreneurial”.

Dans la catégorie Prix « Talent émergent » qui récompense une production design réalisée par un designer ou un architecte de moins de 34 ans, a été retenu l’architecte-designer Hassene Jeljeli avec sa collection « Iron Lamps » qui offre une réinterprétation moderne et chaleureuse du lampadaire traditionnel tunisien en utilisant la tôle d’acier perforée comme matériau principal. En associant des techniques artisanales et industrielles, chaque pièce de la collection offre une esthétique contemporaine et une fonctionnalité optimale.

Dans la catégorie “Talent confirmé” ont été retenus deux candidatures. Le groupe d’architectes et designers Makram el-Kadi, Iheb Guermazi, Ziad Jamaleddine and Beya Othmani avec leur installation « Djerba, Prototype 366 » qui est une mosquée individuelle, qui réinterprète la typologie de la mosquée de Djerba dans le contexte de l’espace de la galerie avec un mihrab autonome, un lavabo et un siège. Ceux-ci émergent d’un montage de roches basaltiques de la Mecque mesurant 90 centimètres de hauteur et 5 mètres de diamètre. De forme circulaire, ce volume de 17 mètres cubes de roches naturelles sert d’objet central autour duquel le visiteur de la mosquée circule lorsqu’il accomplit les étapes liturgiques nécessaires avant la prière.

Inspirée par son installation à la dernière Triennale d’architecture de Sharjah, la collection Aš-Šārqia du designer Thomas Egoumenides, naît de l’alliance unique de deux matériaux souvent sous-estimés: les tiges filetées, emblèmes de la quincaillerie, et les bobines de fil, vestiges oubliés des usines textiles. Façonnés par les mains du designer, ces matériaux se métamorphosent en une série de meubles éthérés, révélant leur structure simplement à travers leurs plateaux de verre. « Aš-Šārqia » offre ainsi une interprétation sensible et poétique de cette union, où chaque pièce semble sublimée par le mariage de l’esthétique et de la fonctionnalité.

Yasmine Sfar et Mehdi Kebaier ont été retenus pour le Prix « Talent entrepreneurial » qui récompense un studio de design, un cabinet d’architecture, une entreprise ou une société du secteur design dûment enregistrée dans son pays, en collaboration possible avec des partenaires, artisans ou entreprises.

Avec leur création « A present from the past » dont les les matériaux utilisés dans leurs créations proviennent de la région de Sejnane, en Tunisie : jonc de mer, métal, bois de palmier et terre cuite. Ces matériaux sont transformés par les artisans locaux pour produire des objets uniques et durables, célébrant la nature et le savoir-faire tunisien. Yasmine Sfar et Mehdi Kebaier incarnent une nouvelle génération de designers tunisiens engagés dans la valorisation de l’artisanat. A travers Tinja et Altin, ils créent des objets expressifs qui racontent des histoires et contribuent à la reconnaissance et à la pérennité de l’artisanat tunisien. Leur travail illustre la beauté et la valeur des savoir-faire ancestraux tout en les adaptant aux besoins et aux aspirations de la société moderne.

Le Prix du design de l’Institut du monde arabe, créé en 2023, a pour ambition de mettre en lumière les designers émergents et confirmés du monde arabe dans une optique de démonstration des savoir-faire, du génie productif, de la création de nouveaux matériaux. Ils proposent une lecture contemporaine de l’exceptionnel art de vivre du monde arabe à travers le prisme du design.

Cette année l’appel à candidature est placé sous le thème « ARABOFUTURS », dans le cadre de l’exposition d’art contemporain éponyme présentée à l’IMA jusqu’au 27 octobre 2024.

Une exposition consacrée aux candidats sélectionnés et aux lauréats se tiendra dans les espaces de l’IMA du 5 au 15 septembre 2024.