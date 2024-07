“Project Tatooine” : 20 écoles numériques et 4 000 stages pour les jeunes talents en zones prioritaires

Le “Project Tatooine”, une initiative visant à permettre à la société “GoMyCode” de former 10 000 jeunes talents dans des zones de développement prioritaires et accroître leurs compétences en numérique et en IA au cours des 3 prochaines années, a été lancé, mardi 23 juillet courant, en marge de la conférence “Tunisia Global Forum”.

Cette initiative développée et conçue avec le soutien de la société “InstaDeep“, spécialisée dans l’intelligence artificielle et ses co-fondateurs Karim Beguir et Zohra Slim, ambitionne également de lancer 20 écoles numériques dans des endroits clés, dont Ettahrir, Zaghouan, Siliana, Béjà, Jendouba, El Kef, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Gafsa, Monastir, Hammam Sousse, Ourdenine, Medenine, Zarziz, Djerba, Ben Guerdene, Tataouine, Kebili et Tozeur.

Elle offrira également 4 000 stages professionnels au sein d’entreprises technologiques et favorisera l’engagement communautaire à travers des événements et des activités au sein des écoles numériques lancées.

« Il y a quelques années, quand j’ai rencontré Karim Beguir pour la première fois, l’une des premières choses qu’il m’a demandées était quand est-ce que GoMyCode allait se rendre à Tataouine?. Au départ, je n’ai pas réellement mesuré l’ampleur du problème et l’impact direct que pourrait avoir “GOMYCODE” dans cette région » a déclaré Yahya Bouhlel Fondateur et CEO de GoMyCode.

«Le défi dans les zones de développement prioritaires est principalement le financement. Nous avons donc, au départ, mis en place le programme “Hackerspace Tatooine” à travers lequel nous avons soutenu des étudiants en leur apportant une aide financière couvrant 80 % de leurs frais de scolarité. Nous avons été vraiment surpris par les résultats et le niveau de motivation. Un an plus tard, après le lancement du “Hackerspace Tatooine”, nous annonçons l’extension du modèle à l’ensemble du pays » a-t-il ajouté.

Et d’enchaîner « très souvent, la jeune génération dans notre pays grandit dans une économie très locale, avec de nombreuses contraintes en matière de finances, de mobilité et d’emploi. Nous pensons qu’il y a une forte opportunité pour cette génération de digital de contribuer positivement à une économie mondiale plus large depuis leurs villes grâce à l’accès à une éducation pertinente sur les technologies les plus récentes, à un marché de travail beaucoup plus global et plus large, aux technologies et outils de l’IA pour augmenter l’efficacité et la productivité. Nous nous sommes tout simplement inspirés de l’histoire d’InstaDeep qui a commencé à Tataouine et a réussi à se développer en dehors des frontières. Le parcours d’InstaDeep, de Tataouine au succès international, montre que tout est possible. Le “project Tatooine” vise, ainsi, à créer davantage d’opportunités de ce type, en apportant un changement tangible par le biais de l’éducation technologique ».

GoMyCode, créée en 2016, se veut être une plateforme éducative panafricaine qui aide les talents de demain à améliorer leurs compétences numériques par le biais de formations abordables et de qualité et de l’assistance des meilleurs instructeurs. Depuis sa création, elle a formé plus de 15 000 étudiants et établi des partenariats avec plus de 100 organisations dans 8 pays différents.