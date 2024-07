Les résultats du premier semestre 2024 de l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) révèlent une progression de ses principaux indicateurs d’activité.

Au cours de cette période, l’UBCI a enregistré une augmentation de 6,8 % de ses dépôts, atteignant 3 625 millions de dinars, soutenue par une hausse notable des dépôts d’épargne de 9,5 %. Parallèlement, le portefeuille de crédits de la banque a progressé de 5,7 %, atteignant 3 085 millions de dinars, tout en maintenant une gestion rigoureuse du risque. Les ratios prudentiels, notamment le taux de créances douteuses (NPL) et le taux de couverture, demeurent parmi les meilleurs du secteur bancaire. De plus, le portefeuille titres commercial et d’investissement a enregistré une croissance robuste de 14,53 %.

Le Produit Net Bancaire s’est élevé à 153,4 millions de dinars au terme du premier semestre 2024. Ce résultat comprend une marge nette d’exploitation de 87,4 millions de dinars, des commissions nettes en augmentation de 9,3 %, atteignant 32,7 millions de dinars, et des revenus de titres commercial et d’investissement totalisant 33,3 millions de dinars, marquant une progression de 5,4 %. Les charges opératoires ont été maîtrisées, affichant une hausse de 7,5 % malgré une période d’investissement intensive.

L’UBCI continue de déployer activement son programme de transformation et d’investissement initié en 2021.