La participation tunisienne à la troisième édition du festival international de théâtre “Errahhala” organisé du 17 au 21 juillet 2024 en Jordanie a été couronnée par l’obtention de quatre prix :

– Prix de la meilleure actrice décerné en ex aequo à Nedra Toumi et Nadia Abid

– Prix de la meilleure mise en scène attribué à Fathi Akkari pour la pièce “Makata”

– Grand prix du festival à la pièce “Chkoun” de Chaouki Khouja et Nedra Toumi

– Prix de la meilleure interprétation masculine à Chaouki Khouja en ex aequo avec les frères Malas de Syrie.