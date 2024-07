La deuxième participation tunisienne au salon “ExpoProtection” se tiendra du 5 au 7 novembre 2024, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, à l’initiative du CEPEX.

“L’objectif de cette participation est de promouvoir les compétences des entreprises tunisiennes dans le domaine de la sécurité au travail, notamment dans le secteur textile (vêtements de travail, chaussures de sécurité, etc.), et de valoriser l’offre nationale en tant que destination de production et d’approvisionnement pour les donneurs d’ordres dans ce domaine”, a fait savoir le Centre de Promotion des Exportations.

“Expo Protection” est le salon biennal en France dédié à la prévention et à la gestion des risques. Tous les deux ans, plus de 20 000 visiteurs viennent découvrir les derniers produits, solutions et services du marché de la prévention et de la gestion des risques. Il compte 700 exposants.

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer au sein du Pavillon National à cet événement peuvent soumettre leurs formulaires de participation sur la plateforme E-CEPEX via le lien suivant : E-CEPEX.( httpss://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/256)

La date limite d’inscription et de confirmation de participation est le lundi 22 juillet 2024.