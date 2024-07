le commissariat régional de la jeunesse et des sports à Tataouine vient de lancer son programme annuel “Baignade et animation” destiné aux jeunes de la région parmi les membres des maisons de jeunesse.

Au programme des destinations cette année, la plage « Marsa El Ksiba » située à Ben Guerdane (Gouvernorat de Médenine), selon les données du commissariat.

Ledit programme s’opère sur 6 sessions, dont chacune bénéficie à 17 jeunes accompagnés d’un encadrant, suivis de 8 autres sessions, organisées à la Maison des Jeunes de Midoun, à Djerba, du 1er août au 24 du même mois, a souligné, à l’Agence TAP, le chef du département de la jeunesse au commissariat, Mokhtar Rabaoui.

Selon la même source, plus d’une centaine de jeunes de la région participent à ces colonies de vacances dans 16 gouvernorats, et ce, dans le cadre du programme national de tourisme de jeunesse, qui a démarré le 7 juillet courant et se poursuit jusqu’au 24 août prochain.