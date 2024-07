La cérémonie de clôture du projet “Emploi et Handicap” mené par l’Association “Création et Créativité pour le Développement et l’Embauche” à Ras Djebel a eu lieu, mercredi, au siège du gouvernorat de Bizerte.

La présidente de l’association, Maroua Driss a indiqué que le projet “Emploi et Handicap” a permis à 15 personnes porteuses de handicap d’acquérir les compétences entrepreneuriales nécessaires pour créer leurs propres projets dans des activités liées aux secteurs des services, de l’agriculture et du commerce.

Elle a ajouté à l’Agence TAP que les projets présentés à cette occasion, dont le montant d’investissement s’élève à 134 mille dinars, permettront de générer 50 emplois au profit des jeunes de la région.