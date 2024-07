Festival de Testour 2024 : Musique arabo-andalouse et patrimoine à l’honneur du 15 au 21 juillet

La 58e édition du Festival international du Malouf et de la Musique traditionnelle arabe de Testour se déroule cette année du 15 juillet au 21 juillet.

Le festival sera placée sous le signe “Foundou” et restera fidèle à sa vocation, en l’occurrence la musique arabo-andalouse, a déclaré, dimanche, le directeur du festival, Fakhreddine Garouachi.

La soirée d’ouverture sera assurée Syrine Ben Moussi, “un spectacle dédié au patrimoine musical de la région de Testour”, a-t-il dit.

Le comité d’organisation du festival de Testour a tenu dimanche une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté le programme de cette édition.

Le directeur du festival a ajouté que cette édition sera marquée par une exposition de photos retraçant l’histoire du festival. Il s’agit de rendre hommage aux fondateurs du festival créé en 1967, a-t-il dit.

“Ces photos sont rares et issues de la collection du “Palais du Baron d’Erlanger”. Elles relatent 57 ans d’histoire du festival de Testour, dont le nom lui a été attribué par le compositeur Saleh el-Mahdi, a-t-il ajouté.

Un seul spectacle de malouf libyen est programmé lors de cette édition. L’absence d’autres spectacles du Maghreb, a-t-il expliqué, est due au faible budget du festival.

Il a, par ailleurs, souligné que le comité directeur du festival a adopté une stratégie de communication pour attirer le public et promouvoir davantage le Malouf auprès de toutes les catégories d’âge, affirmant que la préservation de ce patrimoine musical est “une responsabilité partagée entre les médias et les différentes structures culturelles et éducatives”.

De son côté, la commissaire régionale aux affaires culturelles de Béja, Nabila Ghribi, a indiqué que le ministère de la Culture a alloué 30 000 dinars au Festival international de Testour du Malouf et accordé une subvention pour l’un des spectacles du festival.

Programme du Festival international du Malouf :

– 15 juillet : Spectacle de Malouf de l’artiste Cyrine Ben Moussi intitulé “Nassamet Andaloussia” (Tunisie)

– 16 juillet : Spectacle de la Troupe du défunt Hassan Alibi (Libye)

– 17 juillet : Compétitions de Malouf entre les troupes de la Rachidia de Sousse et celle des “Chouyoukh” de Bizerte

– 18 juillet: Compétitions de Malouf avec des spectacles animés par les troupes de l’Association des anciens et amis du “Centre national de musique et des arts” de Tunis et du “Club Khemais Tarnane” de Bizerte

– 19 juillet: Spectacle de Mohamed Abid (Tunisie)

– 20 juillet: Compétitions de Malouf avec des spectacles animés par le “Club Abdelaziz Jmaiel de Malouf de La Marsa” et du “Club des arts du Malouf tunisien de Sousse”

– 21 juillet: Clôture du festival avec le spectacle “Zarda wa Hkaya” de Makram Lansari avec la participation des artistes Dorsaf Hamdani, Mohamed Chebil et Mohamed Amamou (Tunisie)