Malgré un parcours prometteur et des victoires convaincantes lors des deux premiers tours, la Tunisienne Ons Jabeur, 10ème mondiale, a vu son rêve de Wimbledon s’effondrer ce samedi 6 juillet 2024. Face à l’Ukrainienne Elina Svitolina, 21ème au classement WTA, Jabeur a concédé une défaite en deux sets (1-6, 6-7) lors des seizièmes de finale du tournoi londonien.

Après avoir écarté la Japonaise Moyuka Uchijima (70e) et l’Américaine Rubin Montgomery (161e) avec brio, Jabeur semblait en mesure de poursuivre son aventure et de s’attaquer aux phases finales du tournoi. Mais Svitolina, demi-finaliste de l’édition 2021 de Wimbledon, s’est révélée être un adversaire redoutable.

Un match serré et une fin cruelle

Le premier set a été dominé par Svitolina, qui a breaké Jabeur à deux reprises pour s’imposer 6-1. La Tunisienne a tenté de se relancer dans le second set, mais elle a manqué de constance et a concédé le break décisif à 6-7, scellant ainsi son élimination.

C’est donc une nouvelle désillusion pour Jabeur, qui avait déjà échoué en finale de Wimbledon en 2022 et 2023. La Tunisienne rate ainsi l’occasion de remporter son premier titre en Grand Chelem et de marquer encore plus l’histoire du tennis africain.

Un avenir prometteur malgré cette déception

Malgré cette élimination prématurée, Ons Jabeur peut garder la tête haute. Elle a prouvé une nouvelle fois qu’elle était l’une des meilleures joueuses du monde et qu’elle avait le potentiel pour remporter un Grand Chelem à l’avenir.

La Tunisienne aura l’occasion de se relancer lors des prochains tournois et de démontrer qu’elle est capable de surmonter les moments difficiles. Son talent et sa détermination lui permettront sans aucun doute de revenir plus forte et d’atteindre ses objectifs.