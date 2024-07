« Il primo giorno della mia vita » (Le premier jour de ma vie) de Paolo Genovese a été projeté, jeudi soir, au cinéma MadArt de Carthage, à l’ouverture de la manifestation cinématographique « Italian Screens » (Ecrans Italiens) en présence notamment de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, du directeur de l’Institut culturel italien (IIC) de Tunis, Fabio Ruggirello, du représentant des studios de cinéma la Cinecittà, Roberto Stabile, et du réalisateur et scénariste Paolo Genovese.

S’exprimant avant la projection du film, le représentant de la Cinecittà, Roberto Stabile, également responsable des projets spéciaux de la direction cinéma au ministère de la Culture italien, a présenté l’évènement « Italian screens » organisé en collaboration avec l’ambassade d’Italie en Tunisie et l’IIC-Tunis.

A cette occasion, il a annoncé la disposition de la Cinecittà à « collaborer avec les distributeurs tunisiens qui veulent acheter des films italiens ». « Italian screens » a un but à la fois culturel et commercial, a fait savoir le représentant des studios cinématographiques fondés en 1937 dans le quartier de Don Bosco à Rome.

Organisé dans plusieurs pays en collaboration avec toutes les ambassades italiennes et les IIC, « Italian screens » est un évènement dédié aux nouveautés du cinéma italien contemporain organisé en collaboration avec Cinecittà et la Direction Générale du Cinéma et de l’Audiovisuel du ministère de la Culture, du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (Italie). Il se tient à Tunis dans le cadre du Festival dédié à la créativité italienne ” In Situ-Tunisi” organisé par l’ambassade d’Italie en Tunisie et l’IIC-Tunis en collaboration avec plusieurs institutions italiennes et tunisiennes. Architecture, mode, design, théâtre, arts visuels, artisanat, cinéma et musique sont au rendez-vous depuis le 26 juin jusqu’au 6 juillet 2024.

Le projet IN SITU – TUNISI vise à créer un dialogue ouvert, innovant et interactif entre les expressions les plus significatives de la créativité italienne et tunisienne et certains des espaces et lieux publics emblématiques et les plus importants de la ville de Tunis, à travers un programme d’activités et d’événements culturels, en explorant la réflexion sur les liens entre l’énergie, la culture, les racines et l’innovation.