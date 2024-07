Depuis le début de l’année et jusqu’à fin juin 2024, le nombre de visiteurs dans le gouvernorat de Mahdia a atteint 72 mille 467 touristes, soit une hausse de 4,2%, par rapport à la même période de l’année écoulée.

Selon les données fournies par le Commissariat régional au tourisme, le taux d’occupation a enregistré une croissance de 33,5% alors que la durée moyenne de séjour a avoisiné 5,4 jours, soit une évolution de 15,7% par rapport au premier trimestre de l’année dernière.

Le nombre des nuitées passées, au mois de juin, s’est élevé à 197 mille 360 nuitées contre 173 mille 805 nuitées, soit une augmentation de près de 13,6%, en comparaison avec la même période de 2023.

La région a connu, au mois de juin, l’arrivée de 32 mille 19 touristes contre 30 mille 305 visiteurs, soit une progression de 5,7% par rapport à juin 2023.

Concernant l’évolution des indicateurs liées aux nuitées passées dans les unités hôtelières de la région, le marché allemand occupe la première place (20,7%) suivi par les marchés tchèque (12%), local (11,5%), britannique (10,2%), français (7,5%) et polonais (7%), d’après la même source

Quant au taux d’occupation des unités hôtelières au gouvernorat de Mahdia, il est passé à 83,6% au mois de juin et devrait atteindre 100%, en juillet et août, avec une augmentation estimée à 20% en termes d’arrivées des vacanciers tchèques et polonais.