L’Université de la Manouba célèbre son accréditation par le NCEE

“L’Université de la Manouba vient d’obtenir l’accréditation du Centre national britannique pour l’entrepreneuriat dans l’éducation (National Centre for Entrepreneurship in Education-NCEE), devenant ainsi la première université entrepreneuriale en Afrique et en région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), ce qui la classe comme une université innovante et créative”, a fait savoir mercredi Jouhaina Gherib, présidente de l’université de la Manouba.

Lors d’une cérémonie organisée à la Cité des Sciences de Tunis pour célébrer cette distinction, la présidente de l’université a expliqué que cette accréditation permettra à l’université d’obtenir la qualité de membre de l’Alliance mondiale des universités entrepreneuriales (Global alliance of entrepreneurial Universities) et du Réseau international des universités ce qui favorisera l’échange des expériences dans le domaine de l’enseignement supérieur.

“Cette distinction offrira également à l’Université de Manouba une plus grande crédibilité et notoriété, renforçant ainsi son attractivité pour les étudiants, les chercheurs et les partenaires, et ouvrira des opportunités de coopération et de participation à des projets de recherche collaborative et à des initiatives conjointes avec les universités membres de l’Alliance mondiale des universités entrepreneuriales et du Réseau international des universités”, a ajouté Jouhaina Gherib.

Il s’agit aussi d’avoir un accès plus facile aux programmes et activités financés par des sources externes en tant qu’université entrepreneuriale accréditée, en plus d’augmenter ses chances d’obtenir des places gratuites ou à coût réduit dans divers programmes de leadership entrepreneurial et ateliers principaux.

De son côté, Soumaya Kouidhi, membre de l’équipe de l’Entrepreneuriat du pôle des étudiants entrepreneurs à l’Université de Manouba, responsable de la formation et du soutien aux étudiants, a déclaré à l’agence de presse qu’une équipe d’experts du NCEE s’est rendue il y a quelques mois à l’Université de Manouba pour prendre connaissance du fonctionnement de ses différents départements et des méthodes d’enseignement.

Elle a précisé que l’Université de Manouba a, de son côté, envoyé un rapport complet et détaillé contenant 70 preuves démontrant que l’université mérite cette accréditation et qu’elle remplit toutes les normes et conditions nécessaires. L’équipe d’experts du centre britannique a ensuite évalué ce rapport et rédigé son propre rapport final, annonçant l’attribution de l’accréditation à l’Université de Manouba comme première université entrepreneuriale en Afrique et dans la région MENA.

Fondée en 2000, l’Université de Manouba, est un pôle universitaire regroupant 14 institutions académiques offrant des diplômes de licence, de master et de doctorat dans divers domaines.