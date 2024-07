Aucun progrès n’a été réalisé dans le processus d’inscription des réserves naturelles de Feija de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba), Jbel Serj de la délégation de Bargou (Siliana) et l’île de Kuriat (sud de Monastir) en Tunisie, a la Liste verte de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), a appris l’agence TAP, auprès des membres du comité national de l’IUCN, présents au premier Forum africain sur la conservation, tenu à Nairobi, au Kenya, du 26 au 28 juin 2024.

L’inscription de ces trois sites tunisiens à ce label international lancé depuis 2014, aurait aidé les acteurs de la conservation en Tunisie à drainer des ressources financières en faveur des actions de protection des richesses naturelles et de la biodiversité du pays. Elle aurait aussi offert à la Tunisie une reconnaissance internationale et une garantie que ses aires protégées sont gérées équitablement et efficacement, avec des impacts positifs sur la nature et la société.

La candidature à cette Liste verte est une démarche volontaire de la Direction générale des forêts (DGF) au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche – gestionnaire de ces sites naturels.

Pour être inscrit sur la Liste verte, un site doit en effet répondre à 17 critères d’excellence en matière de gouvernance, de gestion, de planification et des résultats de conservation.

Pour la région du Maghreb, seulement 2 sites en Algérie et deux sites au Maroc sont actuellement candidats à cette liste, qui aide à gérer efficacement les aires protégées et à les faire bénéficier d’un soutien technique et d’un accompagnement de la part des mentors et experts de la Commission mondiale des Aires protégées sur les meilleurs moyens de relever certains défis et améliorer la gouvernance, à l’efficacité et à l’équité.

“Le Centre de coopération pour la Méditerranée (UICN-MED) a signé un accord avec le Bureau du WWF-Afrique du nord pour appuyer les gestionnaires dans ce processus”, a indiqué à TAP, le directeur général d’UICN-MED, Maher Mahjoub.

Jusqu’à ce jour, 77 sites à travers le monde sont inscrits sur la Liste verte, qui est mise à jour chaque année.