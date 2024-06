“La myopie est devenue une véritable épidémie en Tunisie à cause de l’utilisation excessive des écrans des appareils intelligents”, a souligné la spécialiste en ophtalmologie, Leila Tritar El Matri.

Dans une déclaration à l’agence TAP, elle a fait savoir que l’utilisation excessive des écrans des smartphones ou tablettes, en particulier la nuit et sans un éclairage adéquat, entraîne une myopie sévère et provoque la sécheresse et des inflammations oculaires.

La spécialiste a conseillé de donner aux yeux une pause de 20 secondes après chaque 20 minutes d’utilisation des écrans des appareils intelligents, soulignant qu’il est préférable de ne pas les utiliser pendant plus de 3 heures. Le cas échéant, il faut accorder aux yeux une pause d’au moins 30 minutes.

Elle a particulièrement recommandé aux enfants de limiter autant que possible l’utilisation des écrans et de pratiquer des activités en plein air soulignant que les paysages en pleine nature aide fortement les yeux à se reposer.

D’après la même source, de nombreuses études ont montré que 90 % de la population de Singapour souffre de myopie en raison de la forte dépendance aux technologies modernes dans l’éducation. En revanche, en Norvège, où la durée des études ne dépasse pas 3 heures par jour et où la majorité des cours sont dispensés en plein air, le taux de myopie ne dépasse pas les 30 %.