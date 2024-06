La 24ème édition du Festival de l’ASBU : Un espace de réseautage et de partage pour les professionnels de l’audiovisuel

Le “Salon de la technologie” et le “Marché des programmes radiophoniques et télévisés” qui constituent les deux évènements phares du Festival arabe de la radio et de la télévision qui se tient dans sa 24ème édition du 26 au 29 juin 2024 à la Cité de la Culture Chedly Klibi à Tunis, se sont ouverts mercredi matin.

Présidant l’inauguration officielle qui s’est déroulée en présence de plusieurs médias arabes publics et privés, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la gestion des affaires culturelles Moncef Boukthir, le ministre de l’information libanais Ziad Makary et le président de l’ASBU Mohammad Ben Fahd al-Harithi se sont rendus en premier lieu au stand de la Palestine qui est au coeur de cet événement avant de se rendre au stand du Royaume de l’Arabie Saoudite où ils ont pris connaissance des différents programmes et support d’information.

La délégation officielle a par la suite fait un tour dans le stand de la télévision tunisienne, où elle s’est informée des différentes productions télévisées, ainsi que dans le stand de la République populaire de la Chine pour prendre connaissance de la grille des émissions et programmes en langue arabe destinés au public arabe, toutes tranches d’âge confondues. La délégation officielle s’est rendue également au stand de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) prenant connaissance du rôle de cette institution publique pionnière dans la couverture de l’actualité à l’échelle nationale, régionale et internationale ainsi que de son important archive composé de photographies rares illustrant des événements d’envergure aussi bien en Tunisie qu’en dehors des frontières.

90 exposants répartis sur 98 stands meublent le Salon de la technologie qui est un rendez-vous annuel présentant les dernières innovations dans divers secteurs, notamment le domaine de l’équipement audiovisuel.

Le “Marché des programmes radiophoniques et télévisés” constitue un vaste espace pour la présentation des productions des instances membres de l’ASBU, ainsi que celles des chaînes de radio et de télévision privées et internationales diffusant en langue arabe et des sociétés de production et de distribution de contenu. Les œuvres relatives aux domaines médiatique, culturel et artistique sont présentées dans ce marché de l’audiovisuel.

Cet espace devrait permettre de contribuer à faciliter la circulation des programmes à l’intérieur et à l’extérieur du Monde arabe. Ce rendez-vous est un espace de réseautage, de partage d’expériences et d’expertise et de rencontres professionnelles entre producteurs et différentes parties prenantes de l’industrie de l’audiovisuel ce qui aiderait à réfléchir à des projets de coproduction dans les secteurs public et privé.

Les derrières innovations technologiques dans la production audiovisuelle, le marché des programmes radiophoniques et télévisés ainsi que des séminaires sur l’Intelligence Artificielle (IA) et l’information de guerre sont au menu de cette 24ème édition du festival de l’ASBU, placée sous le signe du soutien à la Palestine.