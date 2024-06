Les perspectives de coopération et d’échanges dans le cadre du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), ont été au centre d’une réunion tenue le 26 mai 2024, entre la ministre de l’économie et de la planification, Feryel Ouerghi et le Secrétaire général adjoint du COMESA, Mohamed Kadah.

La réunion qui s’est déroulée en présence de la directrice générale de l’Agence régionale d’investissement (RIA- Regional Investment Agency ) et de conseillers du COMESA, intervient en marge du Forum du COMESA sur l’investissement (CIF 2024) qui se tient le 27 juin 2024 à Tunis. Elle a été l’occasion pour mettre l’accent sur le rôle du COMESA dans le renforcement de l’intégration régionale et du développement dans les pays membres.

Le Secrétaire général adjoint du COMESA a, à cette occasion, souligné que le Forum du COMESA sur l’investissement permettra aux acteurs économiques de prendre connaissance des opportunités d’investissement, d’échanges et de coopération qui se présentent dans chacun des pays membres, affirmant que le flux des investissements vers l’Afrique reste faible malgré l’énorme potentiel du continent. Cela requiert un effort supplémentaire pour promouvoir ce potentiel, notamment, en dressant une Cartographie régionale d’investissement, laquelle est en cours d’élaboration par le COMESA.

Pour sa part, la ministre de l’économie a affirmé la disposition de la Tunisie à mettre en place toutes les facilités nécessaires pour favoriser les échanges dans le cadre du COMESA, soulignant que l’adhésion du pays à ce marché, confirme son attachement à sa dimension africaine.

Le Forum du COMESA sur l’investissement (CIF 2024) se tient jeudi, à Tunis. Ce Forum de haut niveau offre aux participants une plateforme pour la promotion du commerce et de l’investissement dans la région COMESA. Le Forum est un rassemblement interentreprises (B2B) et de gouvernements à entreprises (B2G), réunissant les décideurs politiques de premier plan, les financiers, les industriels et les investisseurs de toute la région COMESA. Il se concentre sur des secteurs stratégiques : l’agro-industrie, l’industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables et les technologies de l’information… Plus de 150 participants y sont attendus.