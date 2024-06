Le projet “Approvisionnement bas carbone et stable du système électrique en Tunisie”a été lancé, officiellement, le 24 juin courant, avec pour principal objectif de renforcer les capacités des ingénieurs de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), en vue d’une meilleure gestion du réseau électrique .

Le lancement de ce projet s’inscrit dans le cadre d’un accord signé, en mars 2024, entre le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, la STEG et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

L’accord prévoit la maîtrise de l’offre et de la demande d’électricité dans le nouveau contexte qui sera marqué par une intégration de plus en plus importante de l’électricité provenant des énergies renouvelables dans le réseau électrique tunisien, selon la JICA.

Dans ce contexte, une réunion de démarrage, s’est tenue, le 24 juin, en présence d’experts japonais dont le rôle sera d’accompagner la partie tunisienne dans l’élaboration d’un plan d’action en vue de maintenir une capacité de fonctionnement stable du système électrique dans un contexte de forte pénétration des systèmes de production d’énergie renouvelable variable, ce qui va de pair avec la vision stratégique de la Tunisie d’intégrer les énergies renouvelables dans la production électrique, indique l’Agence japonaise.

L’assistance technique de la JICA consistera, essentiellement, en le transfert technologique au profit des ingénieurs de la STEG à travers des études et des formations en Tunisie et au Japon.

Les experts japonais travailleront avec le personnel de la STEG pour renforcer sa capacité dans les domaines du dispatching et du stockage de l’électricité provenant des énergies renouvelables ainsi que l’analyse de l’impact de l’introduction progressive des véhicules électriques dans le réseau électrique.