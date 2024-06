Comme chaque année, le Théâtre Municipal de Tunis sera le théâtre de la passion commune pour la musique dans le cadre de la célébration le 21 juin de la Fête de la musique.

Au grand complet, Carthage Symphony Orchestra (CSO), l’Orchestre Symphonique scolaire et universitaire, le Choeur d’enfants et le Choeur du CSO se réunissent dans la soirée du 21 juin à 20H00 dans un concert “Fête de la musique” sous la baguette du maestro Hafedh Makni et du chef de choeur Mourad Gaâloul avec sur scène 180 artistes passionnés, âgés de 5 à 70 ans

Le programme de la soirée comporte des œuvres intemporelles de Vivaldi, Mozart, Orff, Offenbach, Bizet…