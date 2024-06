A l’occasion de la Fête de la Musique le 21 juin, l’Institut Goethe à Tunis organise un concert tuniso-allemand de rock “Rock Im Garten” dans la soirée du 21 juin 2024 à 20h30 au jardin du Goethe Institut.

Le duo allemand Finn & Jonas, qui se produira pour la première fois en Tunisie, partagera la scène avec le groupe tunisien Seltika, pour célébrer la fusion musicale et les échanges culturels, informe Goethe Institut.

Outre les sonorités des guitares électriques du duo allemand « Finn & Jonas », le groupe de musique tunisien Seltika proposera un répertoire varié, allant du rock au folk, en passant par la country et quelques titres originaux. Seltika joue aussi bien en trio qu’en quatuor ou quintet (basse et batterie) et assure des concerts publics et privés partout en Tunisie depuis sa création en 2019.