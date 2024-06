Art Participatif à Tunis : La Fresque Murale ‘1001 BRIQUES’ dévoilée dans la Médina

Dans le cadre du projet artistique collaboratif “La ville dans tous ses états” mené avec plus de 550 participants de tous bords sous la direction de l’artiste plasticienne et visuelle suisse-américaine, une fresque murale en bas-relief “1001 BRIQUES” a été inaugurée au jardin Sidi Mfarrej dans le quartier de la Hafsia, à la médina de Tunis.

Cette aventure artistique a été menée en collaboration avec la municipalité de Tunis et l’association de sauvegarde de la médina de Tunis avec la participation de près de 500 élèves, jeunes enfants du quartier Hafsia et d’un bon nombre d’associations dont l’Association Générale des Insuffisants Moteurs (Agim-La Marsa), le Centre de Défense et d’Intégration Sociale de Mellassine ainsi que des étudiants de l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU ) et de l’Ecole Supérieure d’Architecture, d’Audiovisuel et de Design (ESAD) etc.

Dans ce projet artistique participatif auquel ont contribué plusieurs autres structures et institutions, les briques forment un bas-relief qui va être assemblé par la suite au cœur de la médina.

Il est à rappeler qu’une première expérience artistique baptisée “1001 mains” prenant la forme d’une fresque murale de céramique de 42 mètres carrés a été installée en 2019 sur la façade de la maison de la culture Ibn Rachiq à Tunis; une oeuvre réalisée avec la participation de plus de 600 personnes de diverses institutions en collaboration avec le Centre National de la Céramique d’Art (CNCA-Sidi Kacem Jellizi).