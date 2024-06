Les préparatifs logistiques et techniques pour l’organisation de la 24ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision prévu du 26 au 29 juin 2024 à la Cité de la culture Chedly Klibi ont été au centre d’une séance de travail présidée lundi au ministère des affaires culturelles par le ministre chargé des affaires culturelles Moncef Boukthir en présence du directeur général de l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU) Abderrahim Soliman.

La séance a été une occasion pour discuter certains points relatifs à l’organisation au niveau de la Cité de la culture dont les différents espaces vont accueillir les exposants de pays arabes, étrangers (dont la Chine, la France, l’Italie) et africains et ce dans le cadre de l’ouverture du Festival vers l’international.

L’accent a été également mis sur l’organisation relative à la soirée d’ouverture qui aura lieu à l’amphithéâtre romain de Carthage et dont les recettes iront au profit des victimes du génocide collectif dans les territoires palestiniens.

Moncef Boukthir a, par ailleurs, souligné la nécessité d’accélérer la préparation de l’accord-cadre entre l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) et l’ASBU en vue d’exploiter la solution de billetterie de l’Etablissement.

De son côté, Abderrahim Solimen a évoqué les spécificités de ce festival qui prévoit un grande exposition et des conférences scientifiques au profit des spécialistes dans le secteur de l’audio-visuel ainsi que des compétitions ouvertes aux émissions radiophoniques et télévisées.

Il a dans ce sens souligné le rôle important du ministère des affaires culturelles dans la réussite de cet événement placé dans son édition 2024 sous le signe du soutien à la Palestine.

La 24ème édition du festival de l’ASBU qui se tiendra du 26 au 29 juin 2024 est organisé en partenariat avec le ministère des affaires culturelles, l’Etablissement de la Télévision tunisienne, et avec la collaboration de l’Etablissement de la Radio tunisienne et l’Organisation arabe de communications par satellite Arabsat.