La coopération entre la Tunisie et la Jordanie dans le secteur éducatif et les moyens permettant de tirer profit de l’expérience de la Jordanie en matière d’enseignement de la langue arabe, ont été au centre d’un entretien lundi entre la ministre de l’éducation Salwa Abassi et le ministre de la Jordanie en Tunisie Abdallah Abu Rama, qui était accompagné du directeur exécutif de l’Académie de la Reine Rania pour la formation des enseignants.

A cette occasion, la ministre de l’éducation a souligné les liens profonds de fraternité entre la Tunisie et la Jordanie et l’importance de la coopération entre les deux pays dans les secteurs de l’éducation et de l’enseignement.

Dans ce contexte, elle a salué le rôle efficient de l’Académie de la reine Rania dans la formation des enseignants et la modernisation des programmes d’enseignement de la langue arabe.

De son côté, l’ambassadeur de Jordanie en Tunisie a souligné l’attachement de son pays à renforcer la coopération avec la Tunisie dans les secteurs éducatifs et de l’enseignement, précisant que l’académie de la Reine Rania pour la formation des enseignants constitue un modèle réussi en matière de promotion des compétences et des programmes d’enseignement à travers des méthodes modernes et innovantes.

Pour sa part, le directeur exécutif de l’académie de la Reine Rania pour la formation des enseignants a donné un aperçu des programmes et outils modernes mis en place pour l’enseignement de la langue arabe, relevant l’importance d’impulser la coopération et l’échange d’expériences entre les établissements scolaires des deux pays.

Par ailleurs, la ministre de l’éducation a précisé que la Tunisie s’emploie à développer les méthodes d’enseignement de la langue arabe à travers les meilleures pratiques à l’échelle internationale et en particulier à travers l’expérience de la Jordanie.

Au cours de cet entretien, les deux parties ont examiné les moyens d’organiser des sessions de formation communes et des programmes d’échange des enseignants entre les deux pays, outre le lancement d’une chaine TV éducative et d’une radio Web en Tunisie.

Ils ont convenu de la création de commissions chargées d’étudier les mécanismes de coopération et de suivi.