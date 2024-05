Le ministre de la Défense nationale Imed Memmich et la Secrétaire américaine adjointe à la défense Celeste Wallander ont approuvé, vendredi, les accords et programmes de coopération pour l’année prochaine.

Lors de la clôture de la 36ème session de la commission militaire mixte tuniso-américaine, le ministre de la Défense s’est félicité de l’ambiance positive qui a prévalu lors des travaux de la commission qui ont été l’occasion de mettre en avant les relations très anciennes unissant les deux pays, selon un communiqué publié par le ministère de la Défense.

La présente session s’est penchée aussi sur le programme annuel des entrainements conjoints et des activités relatives au développement des capacités opérationnelles des institutions militaires des deux pays.

Memmich a souligné dans le même contexte que “la tenue de la commission mixte de façon périodique traduit la volonté partagée de renforcer les efforts communs visant à promouvoir le niveau de la coopération militaire bilatérale dans le respect mutuel et tout en tenant compte des intérêts communs.

Il s’est félicité du partenariat établit avec les Etats-Unis d’Amérique concrétisé en particulier par le volume des aides militaires et des programmes de coopération dans les domaines de formation, d’entrainement et d’échange des informations et des expertises.

De son côté, la Secrétaire américaine adjointe à la Défense Celeste Wallander s’est félicitée de la réussite de cette session et de la qualité des discussions affirmant l’engagement de son pays à continuer à soutenir la Tunisie en tant partenaire important des USA en Afrique dans ce domaine.

Les membres du conseil supérieur des armées, la chargée d’affaire à l’ambassade des Etats Unis à Tunis et de hauts cadres militaires des deux pays étaient présents à la clôture de la 36ème session de la commission militaire mixte tuniso-américaine, tenue les 23 et 24 mai 2024, rappelle le département dans son communiqué.