La Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre ”CCIC” a organisé, hier jeudi, à Sousse, le Forum d’Affaires et de Partenariat Tuniso-Polonais, qui s’inscrit dans le cadre de l’activation de l’accord de coopération conclu en 2019 entre la CCCI et la Chambre Polonaise de Commerce Krajowa Izba Gospodarcza ”KIG”.

Le président de la CCIC, Nejib Mellouli, a souligné à l’Agence TAP, que ce forum s’inscrit dans le cadre de développement des relations bilatérales entre la Tunisie et la Pologne et aspire à faire progresser les échanges commerciaux entre les entrepreneurs tunisiens et leurs homologues polonais, lesquels sont représentées par une délégation en visite à Sousse depuis le 22 mai, et qui se poursuit jusqu’au 24 mai courant.

Il a rappelé que le volume des échanges commerciaux tuniso-polonais ont connu en 2023 une baisse relative, soulignant la nécessité d’œuvrer au développement des exportations tunisiennes vers la Pologne, d’autant que de nombreux produits tunisiens disposent d’un fort potentiel d’exportation vers le marché polonais, tels que le prêt-à-porter, les équipements électroniques et électriques, ainsi que les produits alimentaires.

Lors de cette manifestation, un exposé sur le tissu économique de la région du Centre a été présenté ainsi que les différentes particularités de la région.

Dans ce même contexte, un représentant du ministère polonais du développement économique a présenté lors d’un exposé, le climat d’investissement en Pologne et les opportunités de partenariat et de coopération entre les deux pays.

Le forum qui a connu la participation de l’ambassadrice de la Pologne en Tunisie, a été l’occasion idoine pour l’organisation de 50 rencontres B2B entre les chefs d’entreprises tunisiennes et polonaises, portant notamment sur l’actualisation de l’accord de coopération entre Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre et la Chambre Polonaise de Commerce Krajowa Izba Gospodarcza ”KIG”.

A noter que la délégation polonaise, dirigée par le président de la Chambre de commerce polonaise, est composée de 12 membres, dont des représentants de 7 entreprises actives dans les secteurs de l’industrie métallurgique et mécanique, de l’industrie chimique, de commerce international et des services, ainsi que dans les services de conseil et de services juridiques.