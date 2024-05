Conect : le label RSE est reconnu par les pays de l’Union européenne et le Canada

Le label de « Responsabilité Sociétale de l’Entreprise » (RSE), développé par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect), est reconnu par les pays de l’Union européenne et le Canada, a indiqué jeudi à l’agence TAP, le président de la Confédération Aslan Ben Rejab, a souligné en marge de sa participation à la troisième édition de la Conférence Internationale RSE, organisée, à Hammamet, que ce label développé en coopération avec des experts tunisiens et internationaux, favorisera le renforcement de la compétitivité des entreprises tunisiennes et la conquête de nouveaux marchés à l’international, et ce, sans être obligé à mettre en place un programme de mise à niveau internationale.

« De nombreuses sociétés tunisiennes privées et publiques ont obtenu le label RSE de la Connect » a indiqué le responsable, ajoutant que la Confédération a lancé une campagne de promotion de son label et mis en place des programmes de formation à cet effet.

A cet égard, 4 stages de formation sont prévus au cours du mois de juin, pour faire connaître sur une large échelle (les entreprises tunisiennes et étrangères résidant en Tunisie), les conditions d’obtention du label RSE.

“L’entreprise tunisienne doit prendre conscience aujourd’hui que la responsabilité sociétale et environnementale devient une condition nécessaire pour s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales”, a-t-il affirmé, estimant que “la compétitivité de l’entreprise est tributaire du prix et de la qualité du produit, mais aussi du respect de la responsabilité sociétale, environnementale et institutionnelle”.

Il a expliqué, que de nombreuses procédures et conditions d’accès aux marchés étrangers entreront en vigueur dans quelques mois, dont la taxe carbone (une taxe environnementale qui concerne les émissions de dioxyde de carbone) et le respect de la responsabilité sociétale, ce qui impose aux entreprises tunisiennes d’adhérer à ces nouvelles approches afin de parvenir à résister à la concurrence.

De son côté, le président et directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine, a souligné que la responsabilité sociétale des entreprises est un nouveau concept, lancé en Tunisie depuis une dizaine d’années, en vue de préparer les sociétés aux changements enregistrés au niveau du commerce mondial.

Il a affirmé, aussi, que la plupart des entreprises tunisiennes doivent adhérer à cette approche, notamment les sociétés énergivores, telles que celles exerçant dans le secteur textile, étant donné que l’Union européenne (UE), qui accapare environ les 3/4 des exportations tunisiennes, est engagée dans le respect et l’application des conditions RSE.

« Ces nouvelles procédures d’importation et d’accès aux marchés étrangers sont entrées en vigueur depuis le mois d’octobre 2023 », et « elles seront obligatoires, à partir de l’année 2027 pour toutes les sociétés désirant exporter vers le marché de l’UE.

Dans ce contexte, il a appelé les associations, les structures et les organisations, dont le CEPEX et la Connect, à déployer plus d’effort afin de motiver le plus grand nombre possible d’entreprises tunisiennes à s’engager dans cette nouvelle approche, tout en veillant à les accompagner dans ce processus.