Le Tunindex, indice de référence de la Bourse de Tunis, a repris une tendance haussière, enregistrant une évolution de 4,88%, au 17 mai 2024, après avoir entamé l’année 2024 en baisse (-3,82% en janvier), a fait savoir, mercredi, le directeur de communication de la Bourse de Tunis, Lotfi Khezami, lors d’une conférence de presse tenue au siège de la Bourse.

Le Tunindex20 composé des 20 plus grandes valeurs et les plus liquides sur le marché, s’est, également, inscrit dans cette tendance haussière, progressant de 7,15%, à la même date. Par rapport à la fin de l’année 2023, la capitalisation boursière a, aussi, gagné 2%, à 437 MD.

A contrario, au 17 mai courant, le volume global des échanges a régressé de 2,9%, à 955 MD et le volume des échanges sur la cote de la bourse, s’est replié de 40,6%, à 465 MD. En baisse, le volume quotidien moyen a atteint 5 MD contre 8,3 MD au cours de la même période de 2023.

Toutefois, le taux de participation étrangère à la Cote, a légèrement augmenté de 0,3 % par rapport à la fin de 2023.