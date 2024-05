Le 4 mai 2024, City Cars Kia a organisé un workshop exclusif dans son atelier dédié aux véhicules électriques (EV), réunissant des experts du secteur automobile. Cet événement, présenté par M. Zakaria Ben Guiza et les représentants de l’équipe EV de City Cars, avait pour but de familiariser les experts avec les véhicules électriques et a été aussi l’occasion de leur présenter le Kia EV6, un véhicule 100% électrique.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une démarche rationnelle visant à initier les experts dans la nouvelle ère des véhicules électriques, où leur expertise est essentielle pour assurer une transition harmonieuse vers ces nouvelles technologies.

La session a débuté par une présentation détaillée de la stratégie et des initiatives de Kia Worldwide en matière de véhicules électriques, offrant un aperçu clair et objectif du développement de ces technologies par la marque.

Lors de son intervention, M. Riadh Annabi, Directeur Général de City Cars, a souligné le fait que la voiture électrique est déjà une réalité sur nos routes et que le consommateur tunisien a montré une attitude responsable et un esprit moderne en choisissant de conduire un véhicule respectueux de l’environnement et doté de performances technologiques exceptionnelles.

Les principaux thèmes abordés lors de ce workshop incluaient, entreautres :

Les principes fondamentaux d’un véhicule électrique

La différence entre véhicule thermique et véhicule électrique

La recharge des véhicules électriques

L’autonomie (différence entre calculée et réelle)

La batterie et les meilleures pratiques

Les aspects de sécurité

Dans la station de recharge dédiée aux EV, les experts ont assisté à une démonstration de recharge ultra-rapide à 60 kW permettant de recharger simultanément deux Kia EV6. Ils ont également eu l’opportunité de découvrir en détails ce crossover avant-gardiste.

L’équipe spécialisée en véhicules électriques de City Cars a levé plusieurs points d’interrogation, fournissant ainsi aux participants une perspective éclairéesur les enjeux et les réalités du secteur électrique d’aujourd’hui. Cette rencontre a permis de renforcer la compréhension et l’engagement des experts dans l’adoption des véhicules électriques.

City Cars Kia continue de jouer un rôle de pionnier en organisant des workshops comme celui-ci, réunissant divers acteurs du secteur automobile dans cette nouvelle ère des véhicules électriques. Par ces initiatives, l’entreprise renforce également son partenariat de confiance avec les professionnels, les accompagnant dans la transition vers une mobilité plus durable.