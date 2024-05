Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir participe au forum mondial sur l’éducation 2024 (EWF) qui se tient du 19 au 22 mai 2024 à Londres.

Présidant une délégation Tunisienne à ce forum, Boukthir devra présenter l’expérience de la Tunisie dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et participera à un débat ministériel sur les financements, la planification et les différentes priorités dans ce secteur.

Selon un communiqué publié par le ministère de l’enseignement supérieur, le ministre tiendra des réunions avec des ministres et leaders internationaux dans le secteur de l’enseignement supérieur et de l’éducation et représentera la Tunisie dans les réunions ministérielles qui se tiendront en marge de ce forum.

A noter que ce forum annuel constitue le plus grand rassemblement des ministres de l’éducation et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Plus de 140 ministres du monde entier et des leaders internationaux participeront à cette édition 2024.