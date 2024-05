Les deux ministères des affaires sociales et du développement social au Sultanat d’Oman ont signé jeudi un mémorandum d’entente dans le secteur de la promotion sociale.

Ce mémorandum d’entente vise à impulser la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines dont notamment la prise en charge des handicapés, la protection de la famille, de l’enfant et des personnes âgées, outre le renforcement des projets des familles productives et l’autonomisation économique et sociale des familles, a indiqué un communiqué publié par le ministère des affaires sociales.

Il a également pour objectif d’organiser l’action sociale et le bénévolat, d’impulser le rôle de la société civile et d’établir la coordination dans les conférences organisés à l’échelle arabe, régionale et mondiale ainsi que l’échange d’expériences en matière d’insertion des travailleurs dans tous les domaines de coopération.

Dans ce cadre, les deux parties ont convenu de l’échange en matière de formation, des travaux de recherches scientifiques et des visites des experts dans plusieurs domaines de la coopération .

Le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi a mis l’accent, au cours de la cérémonie de signature, sur les relations de coopération séculaires entre la Tunisie et le sultanat d’Oman qui ont connu une évolution à tous les niveaux.

Il a relevé l’importance de ce mémorandum dans la mise en place d’un cadre législatif permettant de promouvoir l’action commune dans le secteur social et de tirer profit des expériences dans les deux pays.

De son côté, la ministre du développement social au sultanat d’Oman Leila Najjar a salué la riche expérience Tunisienne dans le secteur de la promotion sociale et aussi dans tous les domaines, précisant que ce mémorandum d’entente permettra de renforcer davantage les liens entre la Tunisie et le sultanat d’Oman et de s’inspirer de l’expérience de la Tunisie en matière d’autonomisation économique, de promotion des handicapés et du bénévolat.