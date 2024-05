Nord et régions côtières : Ciel partiellement nuageux avec possibilité de pluies faibles. Températures maximales entre 23 et 29°C. Vent de secteur Nord à Nord-Ouest, relativement fort à localement fort près des côtes. Mer très agitée sur les côtes Est et agitée sur le Nord.

Centre et Sud : Ciel partiellement nuageux avec possibilité de pluies faibles, localement au Sud pendant la nuit. Températures maximales entre 30 et 39°C, atteignant localement 41°C sur le Sud. Vent de secteur Est vers le secteur Ouest, relativement fort à localement fort près des côtes et sur le Sud où il suscitera localement des phénomènes de sables. Mer agitée à très agitée sur les côtes Est et Sud.

Hautes plateaux de l’Ouest : Ciel partiellement nuageux. Vent fort l’après-midi. Températures maximales entre 28 et 33°C.

Informations complémentaires :