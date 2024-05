Le transport du phosphate constitue un réel problème qui entrave le processus de transformation, a indiqué le Directeur général du Groupement chimique tunisien (GCT) Hédi Youssef.

Intervenant, vendredi, lors d’une séance d’audience tenue par la commission de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le responsable a rappelé que le gouvernement a déjà élaboré un projet de loi pour obtenir un financement destiné au développement du réseau du transport ferroviaire du phosphate, lequel (projet) sera examiné par le parlement.

Youssef a évoqué la mis en place de programmes ainsi que le déploiement d’efforts en vue de surmonter les difficultés relatives au renouvellement et la maintenance au niveau de la production, ainsi que celles liées à la main d’œuvre et aux cadres spécialisés, dans l’objectif de développer le secteur et d’accélérer les projets bloqués.

S’agissant de la question de la pollution de l’air et de l’environnement due au phosphogypse, Youssef a relevé que la question environnementale et sanitaire qui représente une priorité absolue, nécessite des solutions scientifiques et la participation de toutes les parties, y compris les experts.

Le Directeur général du GCT a souligné que la valorisation du phosphate a permis d’obtenir un brevet commercialisé et vendu actuellement à l’étranger et d’augmenter la compétitivité du secteur du phosphate.

Il a fait remarquer que la satisfaction des besoins nationaux en matières premières est une priorité pour l’exportation, s’inscrivant dans le cadre de la sécurité alimentaire, notamment pour répondre aux besoins du secteur agricole.

Des membres de la commission ont proposé la constitution d’une commission qui sera chargée d’examiner des solutions permettant au secteur de développer son activité, et de reprendre sa position sur le marché international, à travers l’élaboration d’un plan stratégique de long terme.

Ils ont souligné l’impératif de réfléchir sur une stratégie de valorisation des réserves et de développer l’industrie locale pour répondre aux besoins nationaux.