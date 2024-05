Le centre de recherches et d’études sociales représenté par sa directrice générale Sondos Manser Semlali et l’office national de l’artisanat représenté par son directeur général Faouzi Ben Halima ont signé jeudi, un protocole d’entente sur l’échange des données entre les deux établissements.

Le centre de recherches et d’études sociales s’emploie, en vertu de ce protocole, à l’élaboration des recoupements des données statistiques entre l’office national de l’artisanat et la base de données du centre sur les artisans à travers tout le territoire et les professionnels exerçant des activités à vocation artisanale.

Ces deux établissements procéderont également à l’élaboration d’un programme d’études conjoint sur la protection sociale des artisans, selon un communiqué publié vendredi par le ministère des affaires sociales.

Ce protocole s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale visant à généraliser la couverture sociale aux professionnels dans tous les secteurs, notamment dans les métiers de l’artisanat qui connaissent un faible taux d’adhésion au régime de sécurité sociale.