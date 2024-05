Ciel couvert par des nuages passagers sur la plupart des régions, se densifiant l’après-midi sur le Nord-Ouest. Chutes de pluies éparses sur le Nord-Ouest, pouvant s’étendre au Centre pendant la nuit.

Les températires ossillent entre 20°C et 24°C près des côtes et sur les hauteurs, et entre 25°C et 28°C sur le reste du pays.

Vent relativement fort près des côtes nord, faible à modéré à l’intérieur du pays.

Mer Agitée à très agitée au nord et au golfe de Hammamet, houleuse à peu agitée sur le reste des côtes.