Un roadshow promotionnel de la 21ème édition du « Tunisia Investment Forum » prévue les 12 et 13 juin 2024 à Tunis, a été lancé, du 08 au 15 mai 2024, auprès des décideurs et investisseurs européens, à Munich, Madrid, Bruxelles Paris, Lyon et Rome.

Ces rencontres, dirigées par la ministre de l’Economie et de la Planification, Feriel Ouerghi Sebaï et le directeur général de FIPA-Tunisie, Jalel Tebib visent à présenter aux décideurs, responsables d’organisations sectorielles, chefs d’entreprises et investisseurs les différentes réformes économiques et les efforts entrepris par la Tunisie pour améliorer davantage le climat d’investissement.

Il s’agit également de promouvoir la Tunisie en tant que site et plateforme stratégique pour l’investissement et le partenariat fructueux, notamment dans les secteurs prometteurs et à valeur ajoutée, a indiqué le ministère de l’Economie dans un communiqué publié mercredi.

Organisées en coordination avec les Bureaux de la FIPA et les missions diplomatiques des pays concernés, ces rencontres permettront de présenter l’état d’avancement des préparatifs du TIF et d’inviter les décideurs au Forum pour s’informer sur les opportunités d’investissement et les avantages comparatifs du pays.

La 21ème édition du « Tunisia Investment Forum » sera organisée, les 12 et 13 juin 2024 à Tunis, à l’initiative de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisie) en collaboration avec la Commission européenne et avec l’appui Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale.