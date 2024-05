La Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurance (FTUSA) Organise, du 19 au 22 mai 2024 à Tunis, le 17ème Rendez-vous (RDV) de Carthage de l’assurance et la réassurance, sur le thème « l’Industrie de l’assurance et les défis de l’intelligence artificielle (IA) ».

Le choix de ce thème dénote de la conviction des professionnels de l’assurance en Tunisie de l’importance de la technologie avancée dans le développement de cette activité ainsi que dans l’amélioration de ses services au profit des clients et des différents intervenants, a fait savoir le directeur général de la FTUSA, Hatem Aamira, dans une déclaration à l’agence TAP.

Aamira a souligné que les travaux du Forum se focaliseront sur les défis qu’impose l’intelligence artificielle (IA) au secteur de l’assurance, expliquant que le secteur de l’assurance est depuis longtemps basé sur l’évaluation des risques et la prise de décision sur la base des informations financières et statistiques.

À cet égard, a-t-il dit, l’adoption de l’intelligence artificielle dans de nombreux secteurs a apporté un plus en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des opérations, notamment la gestion des risques dans le secteur de l’assurance.

Selon Aamira, les organisateurs ambitionnent de faire de la nouvelle édition du RDV de Carthage de l’Assurance et la Réassurance une occasion pour étudier le rôle de l’intelligence artificielle, en particulier en matière de protection et d’amélioration du rôle de ce secteur à la lumière des évolutions technologiques et numériques.

A cet égard, les travaux de la première journée de cette rencontre seront axés sur la sensibilisation à l’importance de l’intelligence artificielle dans le développement du secteur de l’assurance.

Le deuxième jour de ce forum accordera une attention particulière, au rôle de l’IA dans la proposition d’un produit d’assurance adapté aux besoins du client ainsi que l’importance de l’IA dans l’amélioration de l’indemnisation et dans la lutte contre la fraude dans ce domaine.

Un “Hackaton ” sur le développement d’un système d’assurance basé sur l’IA sera organisé dans le cadre de cette rencontre au profit des jeunes professionnels de l’IA.

La FTUSA accordera des prix financiers aux lauréats tout en leur offrant encadrement et accompagnement dans la réalisation de leurs projets.

Le RDV de Carthage est organisé par FTUSA en partenariat avec Tunis Re et l’Union Générale des Assureurs Arabes (GAIF).