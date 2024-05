Les travaux de la 15e session ordinaire du Sommet de l’organisation de la conférence islamique (OCI) qui se tiennent les 4 et 5 mai courant ont démarré, samedi, dans la capitale Gambienne, Banjul, avec la participation de 57 pays islamiques.

Présidant la délégation tunisienne, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a prononcé l’allocution du président de la République au Sommet de Banjul.

Dans cette allocution, le chef de la diplomatie tunisienne a lancé un message fort à l’adresse des membres de l’OCI, les exhortant à resserrer leurs rangs et à unir leur parole et discours en soutien et solidarité avec le peuple palestinien en proie à une guerre génocidaire sans précédent menée par l’entité sioniste.

Nabil Ammar a mis l’accent sur l’impératif à œuvrer à conjuguer les efforts et les stratégies en vue de mettre fin immédiatement à cette guerre sauvage et barbare et à apporter soutien et aide humanitaires à la population de l’enclave palestinienne et à lever le siège injuste et inhumain imposé aux territoires palestiniens.

Le ministre a saisi l’occasion pour réaffirmer la ferme et inflexible position de soutien de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant et souverain sur l’ensemble de son territoire, avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods.

L’allocution du président de la République au sommet de Banjul appelle les pays islamiques à raffermir leurs liens de coopération et de solidarité entre eux et à développer leurs échanges et relations politiques, culturels et économiques au service des intérêts de leurs peuples et dans la défense de leurs intérêts communs.

En marge de sa participation au sommet de Banjul, le chef de la diplomatie tunisienne, Nabil Ammar, s’est entretenu avec le secrétaire général de l’OCI, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe et le président du Groupe de la Banque islamique de développement.

Il a également eu des réunions avec les chefs de délégations de plusieurs pays, dont notamment, l’Algérie, le Maroc, la Palestine, l’Irak, le Sultanat d’Oman, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar, l’Indonésie, la Gambie le pays-hôte, le Sénégal, le Cameroun, le Togo et le Gabon.

Les entretiens ont porté essentiellement sur les perspectives de promotion des relations bilatérales entre la Tunisie et ces pays ainsi que les questions d’intérêt commun les concernant.