Plus de trente entreprises tunisiennes participent, actuellement, à une mission économique qui se tient du 4 au 9 mai 2024 à Niamey (Niger), à l’initiative de la Chambre Syndicale Nationale des conseillers à l’export (UTICA) et du Groupement d’intérêt économique (GIE Tunisie Niger Développement) et en collaboration avec le ministère du Commerce et de l’industrie du Niger.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le Président de la chambre Syndicale Nationale des conseillers à l’export, Riadh Azaiez a souligné que ces entreprises opérent dans divers secteurs d’activités dont, essentiellement, l’agriculture, l’énergie, les banques, les assurances et les télécoms, l’Industrie pharmaceutique, les agences d’assistance médicale, le digital ainsi que l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et les travaux publics.

Et de préciser que cette mission économique vise, essentiellement, à assurer une meilleure présence des produits tunisiens au Niger et des produits nigériens en Tunisie et à favoriser les échanges d’experts entre les deux pays.

« Elle a pour objectif de renforcer les échanges de marchandises et de services entre la Tunisie et le Niger et d’exploiter les opportunités d’investissements dans les deux pays notamment, dans les chaînes de valeur de l’agro-industrie » a expliqué Azaiez.

Le représentant de l’organisation patronale a, en outre, ajouté que le Niger présente un avantage comparatif avéré pour un nombre important de productions agricoles à savoir : le bétail et dérivés (cuirs et peaux, viande), les produits agricoles et maraîchers (oignon, sésame, arachide, gomme arabique, poivron…).

Et de poursuivre que les hommes d’affaires tunisiens et nigériens devront, à cette occasion, entamer des discussions afin d’identifier les moyens de lever les freins à l’implantation de plusieurs investisseurs tunisiens à Niamey.

Au programme de cette mission économique figurent l’organisation d’un forum économique tuniso-nigérien et des rencontres bilatérales (BtoB), placés sous le patronage du ministre du Commerce et de l’Industrie du Niger, Saidou Asmane. Les chefs d’entreprises tunisiens auront, à cette occasion, des rencontres avec leurs homologues nigériens sur sites.

Le Niger dispose de plus de 2 000 milliards de m3 d’eau souterraine et de 19 millions d’hectares de terres agricoles, ainsi que de vastes zones pastorales. Il recèle plusieurs potentialités notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, des mines, du pétrole et des énergies.

Sur le plan des échanges commerciaux, le Niger a importé en 2022 de la Tunisie pour environ 10,191 Millions de dollars des produits dont principalement des pâtes alimentaires, des biscuits, des constructions et ponts, des ouvrages en fer, des instruments de médecine et de chirurgie …

Les exportations du Niger vers la Tunisie se sont élevées pour leur part à 31 000 dollars.