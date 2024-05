La Cité des Sciences à Tunis a célébré, jeudi, le lancement d’un nouveau spectacle au Planétarium, intitulé “1001 jours sur Mars” dans le cadre du partenariat avec l’Ambassade des États-Unis en Tunisie.

Le spectacle offre une vision avant-gardiste de la première mission humaine sur Mars, s’étendant sur une période de 1000 jours. Il s’agit de transporter un équipage international sur la planète rouge et les ramener sains et saufs sur Terre. À travers cette expérience immersive, les spectateurs sont invités à explorer les nombreux défis auxquels l’équipage est confronté dans sa quête pour percer les mystères de ce nouveau monde

La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur général de la Cité des Sciences à Tunis, Fathi Zagrouba, de l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Tunisie, Joey Hood et du directeur général de la coopération internationale au ministère de l’Enseignement supérieur, Malek Khashlaf.

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie, Joey Hood, a, à cette occasion, rendu hommage aux compétences tunisiennes dans le domaine des sciences spatiales, soulignant que ce partenariat illustre les liens solides entre les États-Unis et la Tunisie, démontrant le rôle crucial de la coopération internationale dans la promotion de progrès significatifs dans l’éducation et les nouvelles technologies. Il a également mis en avant les initiatives de la NASA visant à inspirer les jeunes Tunisiens à embrasser des carrières dans les domaines de la science et des nouvelles technologies. Joey Hood a affirmé son soutien à la mission noble de la Cité des Sciences dans la diffusion des connaissances scientifiques et s’est félicité de la poursuite de la collaboration sur ces programmes innovants.

Le directeur général de la Cité des Sciences a expliqué que cette représentation s’adresse particulièrement aux jeunes passionnés par les sciences, les technologies spatiales et l’astronomie, soulignant le rôle crucial de l’institution dans la diffusion de la culture scientifique et de l’innovation technologique auprès d’un large public, en particulier les jeunes. Il a encouragé le public, en particulier les jeunes, à venir au planétarium de la CST pour découvrir ce spectacle ainsi que cinq autres productions numériques d’intérêt et d’utilité manifestes.

La représentation a été diffusée en anglais à l’intention d’un public restreint d’étudiants, de médias locaux et d’invités de l’ambassade des États-Unis en Tunisie, et sera traduite en arabe et en français d’ici deux semaines pour tous les passionnés et visiteurs de la Cité des Sciences, selon le porte-parole.

La cité des science accueillera, prochainement, des astronautes américains pour donner des conférences ainsi que le prix Nobel de chimie 2023, Mongi Bawandi, qui partagera son expérience avec le public.