Tunis abrite du 29 avril au 10 mai prochain l’exercice militaire conjoint “African Lion” entre des éléments des forces armées tunisiennes et de l’armée américaine, en présence des directeurs de l’exercice des deux côtés ainsi que d’un groupe de cadres militaires tunisiens et américains.

Le directeur de l’exercice du côté tunisien a précisé que cet exercice militaire conjoint, dont le programme a débuté hier matin à la base militaire d’El Aouina, contribue à renforcer la disposition et les capacités opérationnelles de l’armée tunisienne. Il comprend plusieurs entraînements militaires et des sessions de formation dans différents domaines militaires simulant des scénarios réels pour de nombreuses menaces auxquelles les forces armées pourraient être confrontées, lit-on dans un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Il a souligné que l’institution militaire vise, à l’avenir, en collaboration avec le côté américain, à augmenter l’ampleur de cet exercice afin de contribuer à l’échange d’expériences et à acquérir les connaissances nécessaires pour faire face aux menaces transfrontalières communes, dans le respect mutuel et au service de l’intérêt commun pour relever les défis en matière de sécurité régionale et de lutte contre toutes les menaces.

De son côté, le directeur de l’exercice du côté américain a déclaré que l’exercice “African Lion” est l’un des exercices les plus importants auxquels l’armée américaine accorde une grande attention, car il représente une opportunité de soutenir et de développer les capacités militaires des deux parties tunisienne et américaine à travers des exercices communs et l’échange d’expériences.

Il a exprimé la disposition de son pays à intensifier les formes de coopération militaire avec la Tunisie et à diversifier ses domaines, notamment en matière de formation et d’entrainement.