Le Liban, le Sénégal, l’Argentine, le Yémen, l’Egypte, la Chine, la Mauritanie, le Koweït et l’Espagne sont à l’honneur à la Foire internationale du Livre de Tunis qui se tient dans sa 38ème édition du 19 au 28 avril 2024 au palais des expositions à Karam.

Le pavillon du ministère des Affaires Culturelles abrite, pour la deuxième année consécutive, une manifestation baptisée les Journées culturelles internationales avec la participation d’intervenants tunisiens et étrangers qui représentent les neuf pays à l’honneur.

Le coordinateur des Journées culturelles internationales, Ridha Kochtbene, a déclaré, mardi, à la TAP que ce rendez-vous constitue un espace pour renforcer les canaux de communication avec l’autre et s’ouvrir sur les cultures et civilisations. Il a fait savoir que le programme de cette année est axé sur des pays et des cultures des divers Continents avec pour objectif d’enraciner une diplomatie culturelle douce à travers la culture et le savoir.

L’ouverture des Journées était avec l’Argentine en présence de son ambassadeur en Tunisie suivie du Liban et de l’Egypte avec un focus sur la proximité culturelle et artistique de ces deux pays arabes avec la Tunisie.

Le Sénégal était à l’honneur, mardi, à travers une rencontre dédiée à ce pays “portail de la culture africaine et rencontre des civilisation”. La littérature nègre était au centre de l’intervention du poète, romancier et traducteur tunisien Jamel Jelassi qui s’est attardé sur l’oeuvre des pères fondateurs du mouvement littéraire de la négritude, Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire.

La Mauritanie sera à l’honneur, jeudi, en présence, d’étudiants mauritaniens en Tunisie pour une rencontre qui jettera la lumière sur les points de similitude et de différence entre les patrimoines mauritanien et tunisien.

La journée internationale consacrée au Koweït, prévue vendredi, sera axée sur la culture Koweitienne et les relations tuniso-koweitienne à travers le théâtre et la poésie.

La Journée du samedi consacrée à l’Espagne sera l’occasion d’explorer les littératures espagnole et tunisienne et leur présence dans les milieux universitaires des deux pays ainsi que l’héritage andalou en Tunisie depuis le 12ème siècle jusqu’à aujourd’hui.

La clôture des Journées internationales sera dédiée au Yémen pour une immersion dans la culture de ce pays de la péninsule arabe et sa présence dans l’oeuvre des historiens tunisiens.

Des éditeurs de 25 pays proposant plus de 109.000 titres prennent part au programme de la Foire internationale du Livre de Tunis qui se déroule du 19 au 28 avril 2024.