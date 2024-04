La ministre de l’Éducation Saloua Abassi et le ministre italien de l’Éducation et du mérite, Giuseppe Valditara, ont signé un mémorandum d’entente dans le domaine de l’éducation entre les deux pays visant à améliorer la qualité de l’enseignement de la langue italienne dans le système éducatif tunisien et d’impulser la coopération entre les deux pays dans le domaine technique.

Il a été convenu, lors de la cérémonie de signature du mémorandum d’entente au Ministère de l’Éducation à Tunis hier vendredi, de former un comité de pilotage composé des représentants des autorités concernées chargé de renforcer le dialogue et la coopération dans le cadre de ce projet, selon un communiqué publié aujourd’hui samedi par le ministère.

La ministre a souligné, à cette occasion la nécessité de renforcer les projets de coopération entre les deux parties et l’échange des expériences entre les systèmes éducatifs des deux pays.