COMAR Assurances, la Compagnie Méditerranéenne d’Assurance et de Réassurance a enregistré un niveau de performance historique en réalisant un bénéfice net de 44,166 MTND pour l’année 2023, ce qui représente une augmentation de 44,8% par rapport à l’année précédente. La compagnie d’assurance montre une santé financière solide, avec des résultats techniques pour les activités Non-Vie et Vie respectivement de 35,907 MTND (+74,2%) et 4,623 MTND (-13,0%).

Le chiffre d’affaires non-vie s’est élevé à 256,338 MTND. Bien que la sinistralité nette de réassurance ait augmenté de 3,2% pour atteindre 148,055 MTND, c’est l’augmentation importante des produits de placements qui ont atteint 38,522 MTND, qui a le plus contribué à la performance de cette activité.

La santé financière de COMAR reste excellente, avec des provisions techniques de 549,182 MTND et des placements nets de 767,408 MTND. Ces placements ont généré des revenus bruts de 96,289 MTND (contre 56,092 MTND en 2022).

Au vu de ces performances, le Conseil d’administration proposera aux actionnaires de distribuer des dividendes de 22 MTND.