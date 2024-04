La 9ème édition du Carnaval International Yasmine Hammamet promet un spectacle haut en couleurs

Plus de 700 artistes tunisiens et étrangers sont attendus à Hammamet à l’occasion de la neuvième édition du Carnaval International Yasmine Hammamet prévue les 19, 20 et 21 avril 2024.

Cet événement annuel est organisé par La Médina Yasmine Hammamet en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat ainsi que plusieurs autres partenaires.

Dans un communiqué publié lundi et dont une copie est parvenue à la TAP, La Médina Yasmine Hammamet a annoncé que ce Carnaval « marquera l’ouverture de la saison Touristique à la station balnéaire de Yasmine Hammamet. Il est organisé dans le cadre de la promotion continue de cette station en tant que destination touristique de choix en Tunisie ».

Cette manifestation multiculturelle réunira des artistes représentant la Croatie, la France, la Hongrie, l’Italie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Tunisie qui sera représentée par plus de 300 artistes.

Des parades de carnaval spectaculaires et autres spectacles artistiques et de divertissement mettant en lumière la richesse culturelle de la région seront organisés dans les rues principales de la station de Yasmine Hammamet.

Selon les organisateurs, plus de 35 000 personnes et 600 artistes de 8 pays différents, ont pris part à l’édition précédente de ce carnaval annuel qui attire chaque année un grand nombre de visiteurs.