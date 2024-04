La Conect a publié un appel à candidature au programme “Soft-Landing Provence Africa Connect 2024”, qui peut permettre à des entreprises tunisiennes de se développer en Europe, indiquant que les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 avril 2024.

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie précise que les candidatures sont ouvertes aux entrepreneurs qui sont “à la tête d’une entreprise africaine dans les secteurs de la GreenTech, HealthTech, BlueTech, des Industries Culturelles et Créatives (ICC), ou de l’Agritech “.

Sont également concernés, ceux qui ont “un projet de développement à l’international et aspirent à étendre leurs activités en Europe ou encore ceux qui sont prêts à implanter leur entreprise en France, spécifiquement sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence”, en tant que hub numérique et logistique, avec le premier port français et hub aérien régional vers l’Afrique.

Le programme Soft-Landing Provence Africa Connect 2024 offre, aussi, un accompagnement professionnel personnalisé de 12 mois, et un accès à un réseau d’experts pour faciliter l’expansion internationale des entreprises. Ces dernières peuvent:

Postuler sur le lien : https://lnkd.in/ejdYnFnq

et s’informer sur ce programme sur le lien: https://lnkd.in/egRaCQtt

Il s’agit d’un programme d’accompagnement sur mesure individuel et collectif dispensé par des experts pour guider les chefs d’entreprise à chaque étape de leur développement international (Stratégie d’implantation, Démarches administratives et juridiques, Fiscalité, Recherche de financements…).

Il permet “un accès privilégié à un réseau d’influence composé d’experts, d’investisseurs, d’incubateurs, et d’accélérateurs” et une “immersion dans un écosystème entrepreneurial dynamique et innovant qui ouvrira les portes du marché français / européen et de la coopération euro-africaine”.