30 nouveaux labels de startups décernés en Tunisie au premier trimestre 2024

Le Ministère des Technologies de la Communication, a attribué 30 labels de start-ups au cours du premier trimestre de l’année 2024, portant à 1018 le nombre total de labels de strat-ups, attribués en Tunisie, depuis le lancement du programme.

Le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, a attribué ces labels qui font partie de la session des mois de janvier, février et mars 2024, selon un communiqué publié par le ministère des Technologies de la communication sur sa page officielle Facebook.

Pour les sessions des mois de mars et de février, la liste comprend respectivement 7 et 9 labels, tandis que le nombre de labels attribués en mois de janvier a atteint 14, portant, ainsi, le nombre total au cours du premier trimestre de 2024 à 30 labels de strat-ups, rappelle la même source.

Depuis 2021, la Tunisie a lancé le Programme Start-Up, Petites et Moyennes Entreprises Innovantes, financé par la Banque Mondiale, qui fait partie du Programme National “Tunisie Émergente”, visant à faire de la Tunisie une plateforme interrégionale unique pour attirer les entreprises émergentes en Afrique et dans le monde.

Le “Fonds des Fonds”, lancé à la même date, est initialement financé par une enveloppe estimée à 40 millions d’euros, avec un plafond total de 200 millions d’euros.

Ce fonds, auquel contribuent la Banque mondiale et la Banque allemande de développement, soutiendra la dynamique des entreprises émergentes et des strat-ups, en créant des fonds secondaires d’investissement spécialisés dans le financement et l’accompagnement des entreprises émergentes à différents stades de leur développement.

En avril 2018, la Tunisie a adopté la loi relative aux “Startups”, perçue comme étant un nouveau cadre juridique pour l’entrepreneuriat innovant, qui a permis à de nombreux jeunes aux initiatives renouvelées de transformer leurs idées en projets concrets.

Le décret gouvernemental n°840 de l’année 2018 réglemente les termes, les procédures et les délais pour l’attribution et le retrait du label strat-up, ainsi que l’exploitation des encouragements et des privilèges sous le titre de start-ups, la réglementation et les prérogatives outre, la manière dont la Commission mène ses travaux pour l’attribution de la marque start-ups.

Il convient de rappeler que, la Directrice générale de la Caisse de Dépôts et de Consignation Nejia Gharbi, a déclaré, le 23 septembre 2022, que tous les indicateurs confirment que la Tunisie dépassera l’objectif qu’elle s’est fixé pour le lancement des start-ups pour la période 2019/2023, estimé à 1000 entreprises.