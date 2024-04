Les préparatifs de la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), ont été au centre d’une réunion tenue, récemment, au siège du gouvernorat de Tunis.

Cette réunion a permis de discuter de la coordination entre les différentes parties intervenantes pour assurer la réussite des mesures organisationnelles et sécuritaires.

Cette édition devrait être exceptionnelle en termes de nombre de visiteurs et celui de participants. Une programmation spéciale sera dédiée Palestine et l’Italie sera l’invitée d’honneur de cette manifestation.

Ont pris part à cette réunion, notamment, des représentants du ministère de la Culture et de l’Education, de la protection civile et de la police de circulation, outre les directeurs du parc des expositions du Kram et de l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques.