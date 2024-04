Le Centre National du cinéma et de l’Image CNCI a affiché sur sa page les projets de films retenus par la commission tuniso-italienne d’aide au développement d’oeuvres cinématographiques pour l’année 2023-2024. La liste mentionne trois projets de co-production avec une subvention pour chacun de 50.000 dinars tunisiens : “La femme assise dans le couloir” une fiction de Lotfi Achour (Production APA (Artistes Producteurs Associés Tunisie et “Ombre Rose -Italie-), “Nino” une fiction de Walid Fellah (Karabila Productions -Tunisie- et Arte Video srl -Italie-) et “Il Corrieri de Tunisi”, un documentaire de Aida Chamekh (Absolut Dream -Tunisie- et Qaja Media E Art Production -Italie).

Il est à noter qu’en vertu d’un accord signé le 11 mai 2018 à Cannes entre le Centre National du Cinéma et de l’image (CNCI, Tunisie) et la direction générale du Cinéma au Ministère de la culture italien (DGC-MIC), a été crée un fonds bilatéral d’aide au développement, destiné à encourager les coproductions artistiques tuniso-italiennes d’œuvres cinématographiques de long métrage. Le fonds est destiné à accorder des subventions de co-développement non remboursables à des projets d’œuvres cinématographiques entrant dans le cadre de l’accord de coproduction cinématographique tuniso-italien conclu le 29 octobre 1988 entre l’Italie et la Tunisie.

Chaque année, un appel à projets est lancé conjointement par le CNCI et la DGC-MIC.

Les subventions sont attribuées après consultation d’une commission dénommée « commission tuniso-italienne d’aide au développement », composée de six membres, dont trois sont désignés par le CNCI et trois par la DGC-MIC

Les projets sont évalués sur la base de plusieurs critères notamment la qualité artistique du projet, le potentiel de circulation de l’œuvre cinématographique sur les marchés tunisien et italien ainsi qu’à l’échelle internationale et la contribution du projet au renforcement des relations entre les producteurs tunisiens et italiens.