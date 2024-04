Les services de la direction régionale de l’équipement et de l’habitat à Kasserine, œuvrent sur la mise en place de points d’éclairage public à l’énergie solaire au niveau des virages et des pentes dangereuses du réseau routier, et ce, dans le cadre de la troisième tranche du programme de renforcement de la sécurité routière.

Le coût total de ces installations est estimé à plus de 400 mille dinars, a indiqué à la TAP, le chef de la direction de l’exploitation et de l’entretien Routier (DEER) à Kasserine, Sofiene Hendiri.

Selon la même source, 80 luminaires photovoltaïques et points d’éclairage public seront installés dans une première phase, dans les différentes délégations de la région, en attendant la mise en place d’autres points lumineux dans des endroits à risque pour les usagers de la route, une fois les fonds rendus disponibles, a-t-il précisé, notant que plus de 80 virages et pentes ont été recensés dans le gouvernorat.

Ces points d’éclairage concernent la localité de Boulaâba relevant de la délégation de Kasserine-Nord, au niveau de croisement entre la route nationale 17 et 13, le croisement de la RN 13 dans la localité d’El Hrahra et Oued Maâiou dans la délégation de Sbeïtla ainsi que le croisement reliant la route régionale 85 à la RR 60.

Les travaux d’installation des lampadaires photovoltaïques seront parachevés au mois de mai prochain, selon le responsable régional.