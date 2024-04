L’inscription du site archéologique romain de Sbeïtla, sur la liste définitive du patrimoine mondial de l’Unesco nécessite des dispositions importantes, a indiqué Ahmed Godhbani, conservateur conseiller en patrimoine auprès de l’agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC).

Dans une déclaration à la correspondante de Tap à Kasserine, lundi 1er avril, Ahmed Godhbani a souligné la nécessité d’entretenir le site archéologique de Sbeïtla et de renforcer sa visibilité à travers des activités et d’événements culturels et patrimoniaux qui sont parmi les critères pour l’inscription du site sur la liste de l’Unesco.”

“La valorisation de cet héritage comme site exceptionnel à haute valeur universelle ne peut être faite que par des spécialistes, des scientifiques et des chercheurs”, a-t-il expliqué.

Ahmed Godhbani a également souligné l’importance d’intensifier les campagnes d’entretien et d’aménagement non seulement du site mais aussi de toute la ville en impliquant les associations actives notamment dans le domaine culturel et le secteur du patrimoine, en collaboration avec les autorités locales et régionales.

Le site archéologique de Sbeïtla, situé au gouvernorat de Kasserine, est sur la liste indicative de l’Unesco, depuis près de deux ans. Elaboré par l’Institut National du Patrimoine (INP), le dossier du site a été soumis, le jeudi 15 avril 2021, auprès du Centre mondial du patrimoine par la Délégation permanente de la Tunisie auprès de l’Unesco.

Selon une présentation du site préparée par l’INP et publié sur le site de l’Unesco, le site archéologique de Sbeïtla, est l’un des sites les plus conservés de la Tunisie. Il présente de nombreux vestiges qui datent de l’époque byzantine, comme les églises, ou de l’époque romaine comme le forum, les thermes et le théâtre. Situé dans le Centre-ouest du pays, le site archéologique de Sbeïtla renferme les vestiges de la ville antique de Sufetula Musuniorum (Sufetula des Musunii) fondée au cours du 3e quart du 1er siècle après J.C.

Les vestiges archéologiques conservés jusqu’à aujourd’hui sont ceux d’une ville de type colonial de la Rome impériale avec toutes ses composantes.

Témoignant du passage de plusieurs civilisations, le site attire les visiteurs par les monuments qu’il abrite, notamment le capitole, un édifice majeur de la cité, formé de 3 temples : Temple de Minerve, de Jupiter et celui de Junon, une trace de la civilisation romaine et une belle marque du savoir-faire architectural de l’époque.

Le site héberge également « Les Thermes » et « Les Fontaines » et plusieurs édifices de l’ère romaine préservant jusqu’à nos jours des matériaux datant de longue date.