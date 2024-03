Les moyens de promouvoir et de développer les dispositifs de formation professionnelle dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, ont été au centre d’une séance de travail conjointe tenue, jeudi, entre les ministres du tourisme et de l’emploi et de la formation professionnelle.

Les deux ministres ont saisi l’occasion pour passer au crible les plans et stratégies permettant de mieux adapter ce dispositif de formation aux besoins pressants exprimés par les entreprises économiques opérant dans ce secteur du tourisme et de l’artisanat.

Selon un communiqué du département du tourisme publié à cet effet, la séance de travail a permis aussi de passer en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des différents volets de la convention-cadre liant les deux départements, tout particulièrement, le projet de décision relatif à réforme du certificat de compétence (CC) ainsi que le projet de décision se rapportant au certificat d’aptitude professionnelle (CAP), compte tenu de la pénurie criarde des recrues dans le secteur de l’artisanat en raison de la structure obsolète et inadéquate des modalités d’organisation des examens d’obtention du CAP.

Les participants à la séance conjointe ont par ailleurs débattu de l’actuelle nomenclature des filières et spécialités éligibles à l’octroi de l’allocation de la formation.

L’objectif étant, selon le même communiqué, d’élargir la grille des bénéficiaires opérant dans le secteur du tourisme et de l’artisanat, favoriser l’attrait des apprentis et des stagiaires envers ces professions et, au final, mettre sur pied, un dispositif de formation professionnelle répondant au mieux aux besoin du secteur de l’artisanat.